انواء كوردستان تعلن كمية الامطار خلال 12 ساعة الماضية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن كمية الامطار التي هطلت خلال 12 ساعة ماضية.

وافادت المديرية في بيان يوم امس الخميس بأن كمية الامطار التي هطلت على مناطق الاقليم كوردستان كانت كالتالي:

اربيل: 7.2 ملم

بيرمام: 2.2 ملم

حاجي عمران: 16.8 ملم

ميركسور: 29.8 ملم

دهوك: 5.3 ملم

السليمانية: 6.8 ملم

حلبجة: 10.8 ملم

بينجوين: 19.8 ملم

آميدي: 12.6 ملم

ماوت: 4.11 ملم

دربنديخان: 5.8 ملم

وكانت المديرية قد اعلنت في بيان سابق عن استمرار هطول الامطار والثلوج في المناطق الجبلية لغاية يوم السبت المقبل.