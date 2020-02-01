بعد كورونا.. إنفلونزا الطيور تعود مجدداً الى الصين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصينية الأحد إعدام أكثر من 17 ألف دجاجة في مقاطعة هونان وسط البلاد بعد إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.

وبحسب صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ) فأن 4 آلاف و500 من الدواجن نفقت في إحدى المزارع بمنطقة شوانغجينغ بالمقاطعة إثر إصابتها بالوباء.

ومقاطعة هونان تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي مركز فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية أعدمت 17 ألفاً و828 من الدواجن الأخرى، في المزرعة نفسها تفادياً لانتشار الإنفلونزا.

ولم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى سكان المقاطعة.

وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، سجلت دول العالم 861 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور توفي على إثرها 455 شخصاً بين الأعوام 2003 و2019. بينما سجلت الصين خلال الأعوام الـ16 الأخيرة، 53 حالة إصابة بالوباء توفي منهم 31 شخصاً.