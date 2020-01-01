في حلبجة.. شابة تصنع النجاح من الكعك المميز

وتقول ياسين "الزبائن راضون على عملنا، ونحن نروج لمنتجاتنا عبر إنستغرام وفيسبوك".

ويصنع المحل كعك المناسبات وصنفين من الحلوى، إذ يحتل الكعك قائمة طلبات الزبائن، بحسب ياسين.

وتقول ايضا إن "ما يمزُّ محلنا عن غيره أننا نعد العكك طازجا، ولا نصنعه ونتركه في البراد اضافة الى ان الزبون هو من يختار شكل الكعكة".

وتضيف ياسين أن "من يشجعني على مواصلة النجاح في عملي زوجي واسرتي، والمرأة مثل الرجل تستطيع ان تخرج وان تزاول الأعمال والمهن لا بل يمكنها التفوق في بعض المجالات".

وتتابع "عملنا يعتمد الدقة الكبيرة، ويتطلب جهدا كثيرا من الناحية الفكرية والجسدية للأشكال الدقيقة التي تنقش على الكعك".

ويصنع المحل الكعك بأشكال وقوالب مختلفة، ومميزة تجذب الانظار، ويزيد من الاقبال على شرائها.

ت: ي ع