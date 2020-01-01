طفلة تواجه السرطان بضحكة واحصائيات مرعبة للمرض في الجزيرة السورية

أربيل (كوردستان 24)- تواجه الطفلة لطيفة مرض السرطان بشجاعة حيث لاتفارقها ابتسامتها، وسط احصائيات مرعبة للمرض في مناطق الجزيرة السورية.

ولطيفة التي توفيت والدتها وهي بعمر يومين، تولت خالتها رعايتها، لكنها اكتشفت انها مصابة بمرض السرطان قبل نحو ثلاثة اشهر.

ولاتكاد ابتسامة لطيفة تفارق وجهها فقد تاقلمت مع مرضها ورغم الاوجاع التي تعاني منها حين تتلقى الجرعات الكيماوية إلا انها تحتفظ بجلدها ورباطة جاشها.

ورغم عدم وجود احصائيات رسمية إلا ان مختصون يؤكدون ان 33 في المئة من حالات الاصابة بالسرطان هي في مناطق الجزيرة السورية.

تحرير سوار احمد

عن تقرير للافا اسعد