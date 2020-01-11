توقعات بموجة برد تجتاح العراق

أربيل (كوردستان 24)- توقع المتنبىء الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الاثنين، ان يتعرض العراق لموجة برد شديدة.

وذكر عطية في بيان ان "تحذيرات أولية من موجة شديدة البرودة متوقعة قبل منتصف الشهر الحالي تسبب انخفاضاً حاداً بدرجات الحرارة في عموم المدن ولكن مدن الشمال والغربية هي الأسد مع هطول ثلجي يشمل المناطق المنخفضة في السليمانية وأربيل ودهوك".

ورجح عطية "هطول زخات من الامطار اليوم الأثنين في أماكن محدودة من مدن شمال البلاد خفيفة الشدة تتركز في اربيل ودهوك وسليمانية، مع فرص للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وتنتهي الفرصة مساء اليوم".

وتابع البيان انه "لا توجد فرصة للامطار، في عموم المدن مع سكون الرياح نسبيا عدا الانبار سيكون هناك نشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية وتعود يوم الاربعاء فرص الامطار بقوة في مدن شمال البلاد مصحوبة بغزارة احيانا في اغلب مناطقها وكذلك تشمل الامطار الخفيفة مناطق وسط البلاد والفرات الاوسط والغربية منها اما مدن الجنوب فسيكون نصيبها نشاط بالرياح السطحية ، وفرص ضعيفة للامطار".

ولفت الى ان "خارطة تراكمي الامطار لغاية يوم 11/1/2020 ويظهر فيها ان مدن شمال البلاد ستتلقى أعلى كمية من الامطار تليها مدن الوسط في أماكن محدودة جداً وربما تنعدم فرص الامطار جنوبا".