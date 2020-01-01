تحذيرات من موجة صقيع في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حذرت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من انخفاض درجات الحرارة في اغلب مناطق اقليم كوردستان.

وقالت الدائرة في بيان ان يوم غد الاربعاء، سيشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وستكون هناك موجة من الصقيع في اغلب مناطق اقليم كوردستان.

وتابع البيان ان اغلب المناطق الجبلية شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية هطول موجة جديدة من الثلوج كان اكبرها في منطقة حاج عمران التي شهدت هطول 10سم من الثلوج.

واكدت المديرية ان منطقة رانية شهدت هطول اكبر من موجة الامطار حيت وصلت الى 72ملم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت مناطق عديدة من كوردستان موجة برد وتساقطاً كثيفاً للثلوج اشتد خلال ليلة امس وادى الى قطع حركة المرور في الكثير من الطرق.

واُتخذت إجراءات عدة لمنع وقوع حوادث سير ومنها إغلاق طرق وتوجيه إشعارات للسائقين بتجنب قيادة السيارات في الطرق التي غطتها الثلوج.

وغالباً ما تتساقط الثلوج على مناطق كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادراً مع تتراكم لفترة طويلة على الطرقات.

وتداول سكان صوراً للمنطقة التي كستها الثلوج وبدت الحياة فيها مشلولة فيما انشغل البعض بفتح الطرقات باستخدام معاول وجرافات.

سوار احمد