مدن عراقية تتصدر قائمة اعلى درجات الحرارة وامطار بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- سجلت ثلاث مدن عراقية، السبت، اعلى درجات حرارة في العالم، فيما رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان سقوط امطار في بعض مناطق الاقليم.

وسجلت مدينة حي الحسين، في محافظة البصرة، ثالث اعلى درجة حرارة في العالم خلال ظهر اليوم وبلغت 49.6 درجة مئوية.

والمنطقة المحيطة بمطار البصرة الدولي، حلت في المرتبة السادسة مسجلة درجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

فيما حل قضاء بدرة في محافظة واسط، في المرتبة الـ11 مسجلاً درجة حرارة بلغت 48.2 درجة مئوية.