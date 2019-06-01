مدن عراقية تتصدر قائمة اعلى درجات الحرارة وامطار بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- سجلت ثلاث مدن عراقية، السبت، اعلى درجات حرارة في العالم، فيما رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان سقوط امطار في بعض مناطق الاقليم.
وسجلت مدينة حي الحسين، في محافظة البصرة، ثالث اعلى درجة حرارة في العالم خلال ظهر اليوم وبلغت 49.6 درجة مئوية.
والمنطقة المحيطة بمطار البصرة الدولي، حلت في المرتبة السادسة مسجلة درجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.
فيما حل قضاء بدرة في محافظة واسط، في المرتبة الـ11 مسجلاً درجة حرارة بلغت 48.2 درجة مئوية.
الى ذلك رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، تساقط الامطار في بعض المناطق الجبلية من الاقليم.
وقالت المديرية في بيان ان الاجواء في مدن ومحافظات الاقليم اليوم، ستكون بين صافية وغائمة جزئيا، متوقعة ان تصل درجات الحرارة العظمى الى 38 درجة مئوية في اربيل، و37 في السيمانية، و35 في دهوك، و40 درجة مئوية في كركوك.
واضافت في البيان ان سماء مدن الاقليم يوم غد الاحد ستكون غائمة جزئيا، متوقعة تساقط الامطار في بعض المناطق الجبلية.
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