ارتفاع عدد وفيات إنفلونزا الخنازير إلى 106 أشخاص في ايران

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، حسين عرفانيان، اليوم الأحد، ان عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير المنتشر في إيران ارتفع ،أيلول الماضي إلى 106 أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" عن عرفانيان قوله ان 3 آلاف و354 شخصا توجهوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي، بسبب أعراض ضيق في التنفس.

وبعد توقيع الكشف الطبي على أولئك المرضى، تبين إصابة 82 مريضا منهم بإنفلونزا الخنازير، وقد فقد 7 من هؤلاء المرضى فقدوا حياتهم جراء الوباء المنتشر في البلاد بحسب ما اوضح عرفانيان.

واعلنت مصادر صحية إيرانية، تفشي فيروس "H1N1 " المتسبب في وباء أنفلونزا الخنازير، خلال الأشهر الأخيرة، في عدة مدن ايرانية.