"حاج عمران".. أبرد بلدة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت بلدة حاج عمران الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لأربيل، أدنى معدل في درجات الحرارة لتتصدر بذلك المناطق الأشد برودة في إقليم كوردستان.

وبحسب مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي فان درجات الحرارة في البلدة الواقعة على الحدود الإيرانية بلغت سبع درجات تحت الصفر المئوي.

وانخفضت درجات الحرارة في مدن إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة بعد هطول الثلوج على المناطق الجبلية والقرى الحدودية.

وغالباً ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادراً مع تتراكم لفترات طويلة.