موجة حر مقبلة وتحذيرات من ارتفاع الحرارة لنصف درجة الغليان

اربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان البلاد ستتاثر بموجة حر فيما حذرت من ارتفاع درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وجاء في بيان للهيئة ان "البلاد ستتأثر بموجة حر لغاية يوم الخميس المقبل بسبب زيادة تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي".

واشارالبيان الى ان "درجات الحرارة العظمى ستصل في بعض المحافظات الوسطى والجنوب الى 50 درجة مئوية".

وتابع البيان اننا نهيب بالمواطنين الى عدم التعرض لاشعة الشمس بصورة مباشرة والى تناول كميات من السوائل.

سوار أحمد