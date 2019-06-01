هيئة الأنواء تتوقع حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وجاء في بيان للهيئة ان "طقس يوم غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع بعض الغيوم، وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم، فيما ستنخفض درجات الحرارة في البصرة الى 48 درجة مئوية وفي العاصمة بغداد الى 42 درجة".

وتابع البيان ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون في الوسط، صحواً مع بعض الغيوم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة وفي الشمال صحو مع بعض الغيوم ولا تغير في الحرارة، وفي الجنوب صحواً مع إرتفاع قليل في درجات الحرارة".

أما يوم السبت فسيكون الجو صحوا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الوسط والشمال وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل في الحرارة.

وأشار البيان الى ان "طقس الأحد سيكون صحواً مرفقا بارتفاع قليل في درجات الحرارة في الوسط والشمال وصحوا مع بعض الغيوم وارتفاع قليل في الحرارة في الجنوب".