كورونا يرفع عدد ضحاياه ويسجل أول وفاة خارج الصين

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت تقارير رسمية في الصين اليوم، أن عدد الوفيات المؤكدة من جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 304 أشخاص جميعهم صينيون وذلك بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي التي تعد مركز انتشار الوباء.

ويأتي هذا في وقت قالت فيه منظمة الصحة العالمية في بيان صدر إن الفيليبين سجلت أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا.

والضحية صيني من مدينة ووهان.

وتواجه الصين عزلة متزايدة بعد أن طبقت دول أخرى حظرا على السفر إليها وعلقت شركات الطيران رحلاتها وأجلت حكومات مواطنيها مما يهدد بحدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية لكنها لا تستدعي فرض قيود على التجارة والسفر على مستوى العالم.