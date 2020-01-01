الرصد الزلزالي يكشف تفاصيل الهزة الأرضية في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- شهدت المناطق الواقعة في اطراف محافظة دهوك هزة أرضية مساء يوم امس لكنها لم تسفر عن أي خسائر أو أضرار.

وبحسب مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان فان الهزة ضربت بلدة العمادية بحدود 09:58 من مساء الأربعاء.

وأضاف البيان أن السكان استشعروا بالهزة التي بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان السكان قد قالوا إنهم شعروا بالهزة في قضاء شيخان وتحديداً في مناطق قسروك وكلكجي ورفيا.

ولم تسفر الهزة الأرضية عن سقوط خسائر أو أضرار.