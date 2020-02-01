كميات امطار مناطق الاقليم خلال 24 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن كميات الامطار التي هطلت على مناطق الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان ان كميات الامطار خلال الموسم الحالي لمحافظات الاقليم كانت كالتالي: اربيل: 172.2 ملم، السليمانية، 340.4 ملم، دهوك 311.2 ملم، كركوك 170.3 ملم، حلبجة 258.5.

واشارت المديرية الى ان عددا من مناطق كوردستان سجلت درجات حرارة منخفضة ودون الصفر مئوية إلا ان مدينة حاجي عمران كانت الاكثر برودة حيث سجلت درجة حرارة 11 دون الصفر مئوية.

سوار احمد