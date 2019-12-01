السليمانية تطلق "حملة خضراء" في سفوح كويزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن في السليمانية الخميس عن انطلاق حملة لتشجير سفوح جبل كويزة بالاشجار دائمة الخضرة لمقاومة التصحر والجفاف.

ودُشنت قبل نحو عامين حملة تشجير مماثلة بمشاركة طلبة جامعة السليمانية ومحبي الطبيعة وتم زراعة العشرات من أشجار البلوط.

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده بالمدينة، إن عملية التشجير تستهدف زراعة أشجار بمساحة أربعة آلاف دونم.

وأضاف أن بإكمال هذه المساحة ستكون عملية التشجير قد اكتملت على السفوح الواقعة ضمن جبل ازمر الشهير في ثاني أكبر مدن كوردستان.

وتأتي هذه الحملة بهدف زيادة المساحات الخضراء فضلاً عن الحفاظ على البيئة في المدينة، حسبما قاله آوات محمد قائممقام السليمانية.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن محمد أن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني يتابع الموضوع باستمرار، ودعا الشركات الأهلية الى المساهمة لإنجاح الحملة.