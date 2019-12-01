"توني آن- سينغ" تتربع على عرش ملكة جمال العالم

أربيل (كوردستان 24)- توجت الجاميكية توني آن-سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وقالت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن يوم أمس السبت "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما".

وتابعت "إذا تحدثنا عن المرأة، فهي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

وقبل نحو اسبوع، توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي بلقب ملكة لجمال الكون في ختام أمسية تمحورت كثيراً حول حق المرأة في تقرير مصيرها.