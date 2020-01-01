"كورونا" يثير ذعراً.. إليكم أعراضه وطرق الوقاية

أربيل (كوردستان 24)- أثار فيروس كورونا ذعراً في العالم، بعد وفاة 25 شخصاً على الأقل في الصين بينما تم تسجيل إصابات في دول عديدة في الفترة الأخيرة.

أعراض فيروس كورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس

الالتهاب الرئوي الحاد والإسهال وهي ليست شائعة بالضرورة.

قيء (في بعض الحالات)

عطاس

طرق الكشف

العزل.

المجهر الإلكتروني.

الاختبارات المصلية.

تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل

العلاج

لا يوجد علاج نوعي للفيروس، وتعد الأدوية المستخدمة مساندة فقط وتهدف في الغالب إلى خفض درجة حرارة المريض مع استخدام الوسائل المدعمة للتنفس.

طرق الوقاية

يمكن الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس عبر الوسائل الآتية:

تجنب رذاذ المريض أثناء العطاس.

عدم ملامسة الأسطح الملوثة.

عدم ملامسة العين والأنف والفم قدر المستطاع.

عدم استخدام الأغراض الشخصية للمريض، مثل الوسادات والألحفة.

غسل اليدين جيداً باستخدام الماء والصابون.

ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المزدحمة.

تجنُّب مخالطة الشخص المصاب عن قُرب.

إذا كان الشخصُ مصاباً بفيروس كورونا الجديد، يجب عليه ما يلي: