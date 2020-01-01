"كورونا" يثير ذعراً.. إليكم أعراضه وطرق الوقاية

أربيل (كوردستان 24)- أثار فيروس كورونا ذعراً في العالم، بعد وفاة 25 شخصاً على الأقل في الصين بينما تم تسجيل إصابات في دول عديدة في الفترة الأخيرة.
أعراض فيروس كورونا
طرق الكشف
العلاج
لا يوجد علاج نوعي للفيروس، وتعد الأدوية المستخدمة مساندة فقط وتهدف في الغالب إلى خفض درجة حرارة المريض مع استخدام الوسائل المدعمة للتنفس.
طرق الوقاية
يمكن الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس عبر الوسائل الآتية:
إذا كان الشخصُ مصاباً بفيروس كورونا الجديد، يجب عليه ما يلي:
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