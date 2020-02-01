الصين تعلن عن 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس. وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة بحسب ماذكرت وكالة رويترز.

وقالت رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية، سيلفي بريان يوم الثلاثاء إن منظمة الصحة العالمية ستعقد مؤتمرا عبر الهاتف هذا الأسبوع مع ممثلين عن قطاع السفر والسياحة للعمل على توصيات لحماية طواقمهم حتى يتمكنوا من استئناف رحلات الطيران للصين.

وقالت سيلفي بريان كذلك إن على المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتداء كمامات لكن بالنسبة لمن لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بالمرض فإن الكمامات لن تقيهم بالضرورة بنسبة مئة بالمئة. وأضافت أن غسل اليدين باستمرار واتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالنظافة مطلوبة.

وقالت إن الانتشار الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وانتشر داخل البلاد وخارجها لا يمثل جائحة بل وباء متعدد البؤر.

وتابعت بريان دون الخوض في التفاصيل قائلة أن 19 دولة حتى الآن أبلغت المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أو فرض قيود فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا الجديد وإن المنظمة تطلب توضيحات لمبرراتها.

سوار احمد