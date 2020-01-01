الموت يغيب "قطعة الكريستال" نجوى قاسم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة (إم.بي.سي) الإعلامية الخميس عن وفاة الإعلامية البارزة نجوى قاسم بنوبة قلبية.

وكتب مدير اخبار (إم.بي.سي) مالك الروقي على حسابه الرسمي في تويتر "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

وذكر مصدر إعلامي في مجموعة إم.بي.سي في حديث لكوردستان 24 أن قاسم كانت يوم أمس بـ"صحة جيدة"، مشيراً الى أن أسرتها حاولت إيقاظها من فراشها اليوم لكنهم وجدوها متوفية.

وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها pic.twitter.com/sVLJw2Zz6y — مالك الروقي (@alrougui) January 2, 2020

وقالت شبكة "العربية" و"العربية الحدث" في بيان إنها إذ تنعى نجوى قاسم "فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

ونجوى قاسم هي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية تنحدر من بلدة جون، وتقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

وسبق أن عملت 11 عاماً لحساب تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

حصلت قاسم عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

وسميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".

في 2004 نهضت من بين الحطام حاملة الميكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة العربية في بغداد لتُبث على الهواء وقائع الحادث.

في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.