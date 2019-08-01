درجات الحرارة في كوردستان مستمرة في الانخفاض

اربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، ان درجات الحرارة في مدن وبلدات الاقليم مستمرة في الانخفاض.

وذكرت المديرية في بيان ان درجات الحرارة مستمرة بالانخفاض في بعض مدن وبلدات اقليم كوردستان.

ولفت البيان الى ان مدينة خانقين تصدرت قائمة المدن الاعلى حرارة بتسجيلها درجة حرارة عظمى بلغت 44 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت المديرية الى ان مراكز محافظات اربيل، السليمانية، دهوك، وكركوك، سجلت درجات حرارة عظمى بلغت 38، 37، 38، 40 درجة مئوية على التوالي.

وبين البيان ان بلدة حاجي عمران تذيلت قائمة المدن بتسجيلها اقل درجة حرارة عظمى والبالغة 28 درجة مئوية.