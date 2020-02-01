الصين تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الصين الثلاثاء تسجيل وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 427 حالة وفاة.

وقال التلفزيون الرسمي بالصين إنه تم رصد عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 20438 حالة.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، فيما توجه البلاد بشكل عام عزلة دولية متزايدة أيضا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد وحظر دخول الوافدين من الصين بسبب الفيروس.