كوردستان تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة

اربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان الاقليم سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للمديرية ان درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية درجة او درجتين اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل.

واشار البيان الى ان درجات الحرارة تبدا بالانخفاض بتأثير الموجة القادمة من البحر المتوسط يوم الجمعة المقبل.

وبحسب المديرية فإن درجات الحرارة في محافظات الاقليم يومي الاربعاء والخميس ستكون كالتالي:

اربيل: 44 درجة مئوية

السليمانية: 42 درجة مئوية

كركوك: 46 درجة مئوية

حلبجة: 43 درجة مئوية.

سوار احمد