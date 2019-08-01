كوردستان تتخذ المزيد من الاجراءات لحماية السياح خلال العيد

وتابع "لدينا خطط لإيصال عدد السياح الى 3 ملايين ونصف خلال هذا الموسم، ونتوقع أن يزيد العدد عن توقعاتنا".

ويوجد في اقليم كوردستان اكثر من 200 فندق ومنتجع سياحي وبحسب ما افاد روستي فإن كافة الاستعدادات استكملت لاستقبال زوارها خلال عطلة عيد الاضحى.

وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.