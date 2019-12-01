"من كنت.. واصبحت من "..شابة عفرينية تسرد "المأساة" بالالمانية

وقالت جعفر لكوردستان 24 ان "هدفي من الكتابة بالألمانية هو ايصال صوتنا الى المجتمع الالماني".

والكتاب المعنون باسم "من كنت.. واصبحت من " يتحدث عن الاوضاع في سوريا خلال السنوات المضية ومنذ بدء الاحتجاجات عام 2011.

كما روت ارين في كتابها ماساة عفرين التي تنحدر منها الكاتبة والتي سيطرت عليها تركيا وفصائل سورية مدعومة من انقرة عام 2018، حيث ترتكب هذه الفصائل انتهاكات يومية بحق الكورد هناك.