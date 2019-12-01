"من كنت.. واصبحت من "..شابة عفرينية تسرد "المأساة" بالالمانية

أربيل (كوردستان 24)- نشرت الشابة الكوردية آرين جعفر كتابا تسرد فيه ماساة منطقة عفرين وسوريا عموما باللغة الالمانية.
وآرين التي تعاني من اعاقة جسدية، لم تمنعها اعاقتها من المضي قدما في تاليف كتاب باللغة الألمانية.
وقالت جعفر لكوردستان 24 ان "هدفي من الكتابة بالألمانية هو ايصال صوتنا الى المجتمع الالماني".
والكتاب المعنون باسم "من كنت.. واصبحت من " يتحدث عن الاوضاع في سوريا خلال السنوات المضية ومنذ بدء الاحتجاجات عام 2011.
كما روت ارين في كتابها ماساة عفرين التي تنحدر منها الكاتبة والتي سيطرت عليها تركيا وفصائل سورية مدعومة من انقرة عام 2018، حيث ترتكب هذه الفصائل انتهاكات يومية بحق الكورد هناك.
وتقول جعفر انها في كتابها حاولت ان تكون موضوعية وان لا تكتب من زاوية كوردية محضة، أو من وجهة نظر عربية بحتة كما يفعل آخرون حيب ما افادت.
سوار احمد
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