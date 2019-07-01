121 حاجا كورديا سوريا يسافرون من مطار اربيل

اربيل (كوردستان 24)- يسافر 121 كورديا سوريا الى مدينة مكة عبر مطار اربيل الدولي باقليم كوردستان بغرض أداء فريضة الحج.

وقال مراسل كوردستان 24 زردشت حمي ان "121 حاجا كورديا سوريا دخلوا اليوم الاربعاء اقليم كوردستان عبر معبر فيشخابور الحدودي حيث تم استقبالهم من قبل مدير المعبر شوكت بربهاري".

وقال عبد الاله كلش وهو احد الحجاج لكوردستان24 "تم استقبالنا بحفاوة في المعبر من قبل ادارة منفذ فيشخابور واعضاء في المجلس الوطني الكوردي".

ووجه كلش الشكر لحكومة اقليم كوردستان التي قدمت كافة التسهيلات لهذا العدد من الحجاج ليتمكنوا من اداء هذه الفريضة الدينية، حيث من المقرر ان يتم السفر في يوم 5 اب اغسطس القادم.