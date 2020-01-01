بعد توقف.. معبر حاج عمران يستأنف نشاطه

أربيل (كوردستان 24)- عادت الحركة والتنقلات الى معبر حاج عمران الحدودي مابين اقليم كوردستان وايران بعد توقف بسبب تراكم الثلوج.

وقال مدير مجمع حاج عمران الحدودي سيروان حسين لكوردستان 24 "بعد توقف التنقلات في المعبر بسبب غزارة هطول الثلوج، المنفذ الحدودي يستأنف نشاطه اليوم".

واكد سيروان حسين انه بإمكان التجار ان يستأنفوا عملهم اليومي وتبادلاتهم التجارية على المنفذ الحدودي.

وكان ارتفاع الثلوج قد بلغ في الجانب الايراني نحو 80 سنيمترا كما بلغ ارتفاع الثلوج في منطقة حاج عمران نحو نصف متر.

واكد حسين ان الفرق المتخصصة قامت بفتح الطرقات وازالة الثلوج من الطرق وقد تم تهيئتها للعودة للعمل.