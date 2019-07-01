ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام الاربعة المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الثلاثاء، أن ترتفع درجات الحرارة خلال الايام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيئة ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون مشمساً ولا تغير في الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون مشمساً في المنطقة الجنوبية مع إنخفاض قليل في درجات الحرارة".

واشار الى ان "درجة الحرارة العظمى ستكون في محافظة بغداد 42 درجة مئوية، وفي محافظة البصرة 47 درجة مئوية".

وبحسب البيان فإن "طقس يوم الخميس سيكون مشمساً وترتفع درجات الحرارة قليلا في الوسط والشمال وفي الجنوب يكون مشمساً حاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً".

وتوقعت الهيئة ان "يكون طقس يوم الجمعة مشمساً ولا تغير في الحرارة بالمناطق كافة".

ولفت البيان الى ان "طقس السبت سيكون مشمساً في الوسط والشمال وحاراً في الجنوب ولا تغير في الحرارة بالمناطق كافة".

سوار أحمد