صحة وبیئة

الانواء ترجح ارتفاع درجات الحرارة في كوردستان

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الانواء ترجح ارتفاع درجات الحرارة في كوردستان
الانواء ترجح ارتفاع درجات الحرارة في كوردستان
اقليم كوردستان هيئة الانواء درجات الحرارة

اربيل (كوردستان 24)- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في مدن وبلدات الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم في مراكز محافظات، اربيل، السليمانية ودهوك، كركوك، 18، 14، 19 درجة مئوية.

ورجح البيان ارتفاع درجات الحرارة ليوم الغد الاربعاء لتكون في اربيل ودهوك 19 مئوية، السليمانية 16 مئوية، واخيرا في كركوك 20 درجة مئوية.

من جانبه رجح المتنبئ الجوي صادق عطية، ارتفاع درجات الحرارة في مدن جنوب البلاد.

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