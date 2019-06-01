الأنواء تتوقع حالة طقس 5 ايام مقبلة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس لخمسة ايام.

وذكر بيان للهيئة ان "طقس اليوم الجمعة سيكون صحواً في كافة المناطق مع تسجيل انخفاض بعدة درجات للحرارة عن يوم امس".

واشار الى أن درجات الحرارة العظمى في بغداد 45، النجف الاشرف 49 ,البصرة 49، الموصل 41 والانبار 45.

واضاف البيان ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع انخفاض الحرارة بضع درجات، في المنطقة الوسطى والشمالية، دون أن تتغير في المنطقة الجنوبية.

اما يوم الاحد فسيشهد طقسا مماثلا دون تغيير بدرجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الاثنين صحوا مع انخفاض درجات الحرارة بضع درجات، في المنطقة الشمالية والوسطى، دون أن تتغير في المنطقة الجنوبية.

واوضحت ان طقس الثلاثاء، سيكون صحوا في المنطقة الوسطى، مع انخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات، وصحوا دون تغيير بالحرارة، في المنطقة الشمالية، فيما يتصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، وتنخفض درجات الحرارة قليلا.