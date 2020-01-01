الصحة العراقية تعلن خلو البلاد من أي اصابة بـ"كورونا"

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة،اليوم الجمعة، خلو العراق من أي اصابة بمرض كورونا الذي انتشر في احدى مناطق الصين مؤخراً ودول أخرى.

وذكرت الوزارة في بيان ان "جميع الوافدين للبلاد من كافة الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر ان "العراقَ خالٍ تماماً لغاية الآن من أيّ إصابة بمرض كورونا الذي سجل إصابات مؤخراً في دولة الصين، مؤكداً أن المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لوزارة الصحة لم يسجل اي حالة إصابة".

وتابع "كما تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة التثقيف حول الأمراض الانتقالية وطرق الوقاية منها ومراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال حدوث أي أعراض للمرض وأن الوزارة اعدت مسلقا خطط للتعامل مع أي طارئ صحي وهيأت ردهات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع أي متغير ووفرت كافة الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة".

و أثار فيروس كورونا ذعراً في العالم، بعد وفاة 25 شخصاً على الأقل في الصين بينما تم تسجيل إصابات في دول عديدة في الفترة الأخيرة.