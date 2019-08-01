اطلاق "رادار" لتغريم الدراجات النارية الصاخبة

اربيل (كوردستان 24)- بدأ حي من أحياء باريس تجربة نظام رادار جديد، يمكن من خلاله تحديد موقع المركبات التي تصدر تلك الضوضاء وتغريمها.

وبهذا النظام قد يصبح هدير الدراجات النارية التي تصدر الضوضاء من محركاتها وتوقظ كل أطفال الحي أمرا من الماضي في فرنسا.

ويطلق رئيس البلدية على النظام الجديد اسم "رادار الضوضاء" وتم تركيبه على عمود للإنارة في وسط بلدة فيلنوف لو روا قرب مطار أورلي في باريس.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس البلدية ديدييه جونزاليس قوله إن تفعيل النظام سيتم فور التصديق على مشروع قانون حكومي جديد يسمح باستخدام مثل تلك الأنظمة.

وستربط البلدة التسجيلات الصوتية بكاميرات المراقبة الأمنية التابعة للشرطة بما يسمح للنظام بفرض غرامات بشكل تلقائي على المخالفين.

وأضاف جونزاليس "الضوضاء من سموم الحياة الحديثة ومشكلة صحية كبرى. تؤذي الناس مثلما يؤذيهم التدخين السلبي".

ولدى فرنسا بالفعل تشريع يحد من الضوضاء الصادرة عن المركبات لكن من الصعب تطبيقه بسبب اعتماد ذلك على ضبط الشرطة لمرتكبي المخالفات بشكل فردي.