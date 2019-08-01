بارزاني يطئمن "جومان" ويقطع الطريق على محاولة الإيقاع بالكورد

اربيل (كوردستان 24)- قطع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الطريق على أي محاولة من شأنها أن تفجر اقتتالاً بين الكورد أنفسهم، قائلا إن اقليم كوردستان لن يسمح بذلك مشيراً بذلك الى حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.

وأدلى بارزاني بهذا التصريح خلال زيارته الى بلدة جومان الحدودية التي تتعرض بين حين وآخر الى قصف متكرر شأنها شأن باقي المناطق الحدودية حيث يتمركز معارضون كورد لاسيما مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وأحزاب كوردية ايرانية مسلحة.

وقال بارزاني خلال لقائه جمعاً من وجهاء المنطقة "نحن قلقون من الاوضاع غير المستقرة في المناطق الحدودية التي تتعرض لمرات عدة الى قصف مدفعي وجوي من قبل ايران وتركيا".

وتابع "اذا لم تكن هناك حجج لذلك، فلن تتعرض (المنطقة) الى مثل هذا القصف. لذا يتعين معالجة هذا الوضع بشكل لا يدفع بها سكان المنطقة الثمن".

ودعا الزعيم الكوردي الاحزاب المعارضة لكل من انقرة وطهران الى مراعاة الاوضاع في الاقليم والكف عن زعزعة استقراره.

لكن بارزاني شدد على اهمية معالجة هذا الملف بالشكل الذي لا يوقع بين الكورد انفسهم، قائلا "لا نسمح باندلاع اقتتال كوردي - كوردي على هذه الارض".

وأضاف "نحن نعمل بطريقة لا يرافقها سفك دماء كوردية بأيادٍ كوردية".

وكثيراً ما يسفر القصف الايراني والهجمات المتبادلة بين الاتراك ومقاتلي حزب العمال عن سقوط مدنيين ممن يقطنون في القرى الحدودية.

وقال بارزاني "هذه المنطقة هي أمل الأهالي، وعندما يتلاشى هذا الأمل، ينتهي كل شيء".