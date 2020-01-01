داعش يهاجم قوات الأمن عند الحدود العراقية السورية

أربيل (كوردستان 24)- شن تنظيم داعش في وقت مبكر من اليوم هجوماً على مقر لشرطة الحدود عند الحدود العراقية السورية مما اسفر عن سقوط قتيلين وإصابة مثلهما بجروح.

ووقع الهجوم على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها القوات العراقية على الحدود لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش.

وهذا أول هجوم تشهده الحدود منذ أن علق التحالف الدولي مهامه التدريبية والعسكرية في أعقاب تداعيات مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان أن "عناصر إرهابية" هاجمت "الفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية – السورية مما أدى الى استشهاد منتسبين إثنين وجرح إثنين آخرين".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل لكنه أشار الى أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا" عن المسلحين الذين نفذوا الهجوم.

كان مسؤولون عسكريون قد حذروا من أن يستثمر داعش تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني لشن هجمات وإنشاء موطئ قدم له في العراق.