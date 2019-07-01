مقتل وزير نفط داعش في عملية "نوعية" لقوات سوريا الديمقراطية

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل وزير النفط لدى تنظيم بعملية نوعية تمت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وذكرت القوات في بيان انهم القوا على ثابت صبحي فهد الأحمد في منطقة الصور بريف دير الزور وانهم"عثروا ايضا خلال العملية على اسلحة نوعية بمنزله".

واشارت الى أنه تم "تفكيك عبوة ناسفة بقرية ابو حمام في ريف دير الزور".

ويعد ثابت صبحي فهد الاحمد من أهم قيادات داعش واحد أكبر ممولي التنظيم والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه والعقل الاقتصادي للتنظيم.

سوارأحمد