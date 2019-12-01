"حقوق الانسان" تؤشر تزايدا في حالات خطف واغتيال المواطنين بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، انها اشرت تزايدا في حالات الاغتيال والاستهداف للمواطنين في العراق.

وذكر بيان للمفوضية عن عضوها فاضل الغراوي "اشرنا ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين".

واضاف ان "ذلك جاء بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة".

وتتصاعد حملات الترهيب ضد النشطاء والعراقيين عموما، عبر اغتيال وخطف المحتجين في البلاد، وذلك منذ اكثر من صلاصة اشهر.

ويطالب المحتجون بتغيير النخبة السياسية التي تحتكر حكم العراق منذ 2003، فيما اسفرت عن مقتل ما يقارب 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم، سواء برصاص قوات الأمن أو مجهولين.

سوار احمد