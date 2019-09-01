البيشمركة تدك مواقع داعش بمشاركة التحالف الدولي في جبل قرجوخ

اربيل (كوردستان 24)- قال قائد كبير في قوات البيشمركة، اليوم الاثنين، ان قوات البيشمركة وبمشاركة قوات التحالف الدولي دكوا مواقع لتنظيم داعش قرب جبل قرجوخ.

وقال مسؤول المحور السادس كوير – مخمور سيروان بارزاني ان "اليومين الماضيين شهدا قصفا عنيفا لمواقع لداعش بجبل مخمور".

واكد سيروان بارزاني ان عمليات ملاحقة فلول التنظيم تجري بتنسيق جيد بين البيشمركة والقوات العراقية وقوا ت التحالف الدولي.

ولفت الى انه تتم متابعة تحركات عناصر التنظيم المتشدد من قبل هذه الاطراف الثلاثة بدقة بهدف تطهير جبل قرة جوخ عند منطقة مخمور من فلول داعش.

وتبعد مخمور نحو 60 كيلومترا جنوب غرب اربيل.

ولا يزال داعش قادرا على شن هجمات على الرغم من اعلان العراق النصر النهائي عليه في اواخر 2017.

سوار أحمد