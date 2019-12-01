أربيل (كوردستان 24)- كشف المجلس الوطني الكوردي عن مضمون لقاءاته مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في العاصمة موسكو.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس كاميران حاجو لكوردستان 24 "تركزت محادثاتنا على الاتفاق الروسي التركي، مضمونه وعن ماذا سيسفر ونتائجه وتاثيره على مصير الشعب الكوردي في سوريا".

واضاف حاجو "كما ناقشنا الاوضاع في سوريا عموما، وملف صياغة الدستور السوري واوضاع اهلنا في عفرين وكذلك تواجد القوات الروسية في كوباني".

وقال "باختصار نريد ان نسمع من الروس الى اي درجة هم على استعداد لمساعدة الشعب الكوردي في سوريا على نيل حقوقه".

وبحسب حاجو فإن بوغدانوف قال للوفد الكوردي انه في حال كان للقوى السياسية الكوردية موقف موحد واضح ومشترك فعندها يمكننا ان ندعم الكورد لتثبيت حقوقهم في مستقبل سوريا.

سوار احمد