كوردستان وبغداد تتوصلان لاتفاق بخصوص قرارات "شؤون الشمال"

أربيل (كوردستان 24)- توصل وفد حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق مع وزارة العدل الاتحادية بخصوص القرار المعطل لتنفيذ قرارات لجنة شؤن الشمال.

واعلن وزير الاقليم خالد شواني، اليوم الثلاثاء، ان الجانبين اتفقا على تنفيذ القرار المعطل الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بالغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.

وجاء حديث شواني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير العدل العراقي فاروق امين في بغداد.

واكد شواني ان اجتماع وفد كوردستان مع وزير العدل العراقي كان متعلقا بقضية قرارات لجنة شؤون الشمال الملغية وفق القرار 29 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء.