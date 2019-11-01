عبد المهدي يتحدث عن "علامة استفهام" ويكشف "متاهات الموازنة"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إن حكومته لا يمكنها إرسال مشروع موازنة 2020 الى البرلمان لتمريره، لكنه أشار الى انه لا يزال يبحث عن مخرج لإيجاد حل يجنب البلاد الدخول في "متاهات".

وقبل البرلمان العراقي استقالة عبد المهدي التي قدمها استجابة لدعوة المرجعية الشيعية التي اتهمت الحكومة بالعجز في حل أزمة الاحتجاجات.

وقال عبد المهدي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إن البرلمان صوت على الاستقالة "مشكورا" لان البلاد قد تدخل في أزمة أكبر بخلافها.

وتابع "الاستقالة أحد حلول الأزمة التي طالبت بها المرجعية" مشيرا الى أن هذه المرة الأولى التي يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وأضاف أن حكومته كانت أمام خيارين إما الاستقالة- وهو ما حصل- أو الإعلان عن خلو المنصب وبالتالي سيتولى رئيس البلاد منصب رئاسة الوزراء ايضاً.