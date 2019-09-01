جماعة الحوثي تهدد أرامكو مجدداً وأسعار النفط تشتعل

اربيل (كوردستان 24)- قالت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين إن معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها، فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 10 بالمئة، ليقترب سعر خام برنت من 67 دولارا للبرميل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تويتر إن طائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة نفذت الهجمات على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في المملكة، مشيراً الى انه ينبغي على السعودية وقف "عدوانها وحصارها على اليمن".

الى ذلك نقلت وسائل اعلام دولية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله هجمات أرامكو السعودية يمكن أن تؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي.

وارتفعت الاسعار بعد الهجمات على منشأتي نفط أرامكو شرقي السعودية يوم السبت مما أثر على أكثر من 5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت الأسعار عند افتتاح الأسواق إلى نحو 20% مسجلة أكبر صعود لها منذ 28 عاما.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الامريكية فإن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تفكر في رد عسكري، وسط دعوات في البنتاغون والكونغرس لضبط النفس.

كان ترامب قال أمس الأحد بأنه سمح بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.