كوردستان تأمل حل المشاكل مع بغداد وتستعرض اجراءات الوقاية من كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اكدت كوردستان سعيها لحل كافة الخلافات مع بغداد، فيما استعرضت اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء باشراف رئيس اقليم كوردستان.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 3 شباط (فبراير) 2020، جلسته الاعتيادية بإشراف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وبحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس إقليم كوردستان بما تقدمه التشكيلة الحكومية التاسعة من خدمات عامة للمواطنين، كما أثنى على عملية الإصلاح الجارية، وابدى دعمه لهذه الخطوات، ودعاً الى بذل المزيد من الجهود لتوفير كل ما يحتاجه المواطنون.

وأكد رئيس الإقليم أن إقليم كوردستان سيبقى عاملاً مساعداً لكي يستعيد العراق وضعه الطبيعي، وقال: "نأمل أن يتم حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية استناداً الى الدستور".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان سيظل عامل استقرار في المنطقة، وسيحتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل.

من جانبه، ثمّن رئيس حكومة إقليم كوردستان الدعم الذي تقدمه رئاسة الإقليم للحكومة، مشيراً الى أن عملية الإصلاح ستستمر حتى يتم تثبيت العدالة وبما يصب في المصلحة العامة.

وإزاء الوضع الراهن في العراق، قال رئيس الحكومة: "بذلنا محاولات لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن يتم حسمها سريعاً وفي إطار الدستور".

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في الفترة الأخيرة مع الحكومة الاتحادية.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، قدم وزيرا الصحة والداخلية تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، وأكد الوزيران عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة بالفيروس في عموم الإقليم.