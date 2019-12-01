واشنطن تنتظر أدلة عن قصف "بلد" وتلمح لهوية المتهم

أربيل (كوردستان 24)- لمحت وزارة الخارجية الأمريكية الى احتمال ضلوع ايران في الهجوم الصاروخي على قاعد بلد التي يتمركز فيها عسكريون في محافظة صلاح الدين.

وسقط صاروخان من نوع كاتيوشا داخل القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في تصريح للصحفيين "نحن ننتظر كل الأدلة... لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه".

وتعد قاعدة بلد عن واحدة من أكبر القواعد الجوية في البلاد وتبلغ مساحتها 25 كيلومترا مربعا ويحيط بها سياج امني يمتد لـ20 كيلومتراً.

ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم صاروخي بخمسة صواريخ استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار حيث يوجد جنود أمريكيون.