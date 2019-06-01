بارزاني يرأس اجتماعاً لبحث ملفي حكومة كوردستان وكركوك

اربيل (كوردستان 24)- عقدت قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة زعيم الحزب مسعود بارزاني اجتماعاً في اربيل اليوم، لبحث خطوات تشكيل الحكومة الاقليمية الجديدة والتطورات الامنية الأخيرة في مدينة كركوك المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية.
وهذا أول اجتماع يعقده الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، منذ أن اختار البرلمان نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم شبه المستقل.
وقال مصدر سياسي لكوردستان 24 إن قيادة الحزب الديمقراطي عقدت اليوم اجتماعاً لبحث ملف تشكيل الحكومة واليمين القانونية للرئيس المنتخب، فضلاً عن آخر التطورات الامنية في المناطق المتنازع عليها وخصوصاً كركوك وخانقين وما حولهما.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب للإقليم اليمين القانونية في 10 من الشهر الجاري في مراسيم يتوقع أن يحضرها الكثير من المسؤولين الدوليين.
وقبل ايام، من أدائه اليمين قال نيجيرفان بارزاني إن الهجمات التي شهدتها كركوك مؤشر على "عودة النشاط الإرهابي" مما يتطلب "تعاوناً وتنسيقاً" بين اربيل وبغداد.
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وقبل نحو يومين، قتل شخصان على الاقل وأصيب آخرون بجروح بستة تفجيرات نفذت عبوات ناسفة استهدفت اماكن عامة في وسط مدينة كركوك.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن سلسلة التفجيرات، لكن القوات الامنية العراقية وجهت اصابع الاتهام الى خلايا تنظيم داعش.
وبالتزامن مع هذه التفجيرات، التهمت النيران مساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير في مناطق متنازع عليها عديدة وخصوصاً في كركوك وديالى ونينوى.
كان الزعيم مسعود بارزاني قال إن الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق تهدف الى "نسف التعايش السلمي"، كما دعا الى تنسيق فعال بين الجيش والبيشمركة.
وقال المصدر إن بارزاني سيترأس اجتماع اليوم. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
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