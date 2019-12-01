بالفيديو.. الجالية اليهودية في كوردستان تحتفل بالهانوكا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع أعضاء من الجالية اليهودية من إقليم كوردستان في بلدة القوش في سهول نينوى يوم الأحد للاحتفال بالهانوكا ، والمعروفة أيضًا باسم مهرجان الأنوار اليهودي.

ويصادف الاحتفال في الخامس والعشرين من كيسليف، الشهر التاسع في التقويم العبري القمري، ويستمر المهرجان لمدة ثمانية أيام.

ويتم خلال الاحتفال اشعال ثمانية من الشموع على الشمعدان، اي شمعة واحدة خلال كل ليلة في هانوكا.

وقال رانج كوهين وهو كوردي يهودي شارك في المهرجان، لكوردستان 24 ان الجالية اليهودية في إقليم كوردستان تحتفل سنويًا.

وقال هيمن فريدون، أحد أفراد الجالية اليهودية الحاضرة في الاحتفال ، لكوردستان 24 بأن "التعايش كان دائمًا أحد مزايا إقليم كوردستان"، مشيرا الى ان العديد من المجتمعات الدينية مثل اليهود والمسيحيين والمسلمين يعيشون معا في سلام.

سوار احمد