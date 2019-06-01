السعودية تهاجم "ميليشيات إرهابية" تخطط لاستهداف طاقة العالم

اربيل (كوردستان 24)- شن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هجوماً على جماعات مدعومة من ايران تتهمها الرياض باستهداف أصول نفطية سعودية الشهر الماضي، وقال إن تلك "الميليشيات" تمثل تهديدا لإمدادات الطاقة العالمية والأمن الإقليمي.

وقال الملك سلمان في كلمة في افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة مكة المكرمة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت "خلال هذا الشهر الكريم تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة لعمليات تخريب إرهابية من بينها نقلتا نفط سعوديتان وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".

وتابع "كما تعرضت محطتا ضخ نفط في المملكة العربية السعودية لعمليات الإرهابية عبر طائرات بدون طيار من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران".

وأضاف أن "هذه العمليات الارهابية التخريبية لا تستهدف أمن المملكة والخليج فقط انما تستهدف أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم".

وسبق أن نفت طهران تورطها في أي من هذه الهجمات.