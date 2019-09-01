اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حزب التجمع المدني للاصلاح سليم الجبوري ان الخلافات بين بغداد واربيل تمضي نحو الحل، مؤكدا على وجود اصوات "نشاذ" تعتاش على الخلافات.

وجاء حديث الجبوري لكوردستان 24 خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتعليم والتكنولوجيا والطلبة في العراق والذي تجري فعالياته في اربيل.

وقال الجبوري لكوردستان 24 "هناك من يعتاش على الخلافات وهي اصوات نشاذ وتبقى العلاقة بين الاقليم وبغداد متينة وهناك وفود متبادلة والخلافات يمكن حلها عبر الحوار والحكومة العراقية ماضية نحو حل المشاكل والخلافات".

وتابع "تباحثت مع الرئيس بارزاني في الاوضاع التي يمر بها العراق والتنازع الدولي، والعراق ينأى بنفسه عن اي نزاع دولي وبالطبع نرفض ان يكون العراق ساحة حرب وتصفيات دولية كما اننا نرفض اي تدخل خارجي بشؤونه".

واكد الجبوري انه يميل الى حصر السلاح بيد القوات العراقية رافضا ان تحوز اي جهة على السلاح خارج هذا الاطار.

وانطلقت في اربيل يوم امس الخميس فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتعليم والتكنولوجيا والطلبة في العراق.

وانطلق المؤتمر والمعرض - الذي يستمر ثلاثة أيام - برعاية رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وهذا أكبر معرض من هذا النوع تحتضنه أربيل وحضره العديد من الوزراء والمسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

سوار أحمد