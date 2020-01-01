الحداد: إخراج القوات الأجنبية ليس من مهام عمل البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- نفى نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، إدراج ملف مشروع إخراج القوات الأجنبية من البلاد على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي من المقرر أن تنعقد في وقت لاحق من اليوم، مشيرا الى أن هذه المسألة ليست من مهام أعمال المجلس.

وقال الحداد لكوردستان 24 إن "جلسة المجلس لهذا اليوم استثنائية، وخاصة فيما يتعلق بمقتل اللواء قاسم سليماني"، مبينا أن هذه الجلسة "ستنعقد بناء على طلب عدد من النواب".

وتابع "مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية غير مدرج على جدول أعمال جلسة اليوم"، متوقعا أن يجمع عدد من النواب تواقيع لتبني مقترح قانون إخراج تلك القوات وخاصة الامريكية من العراق.

وأشار الحداد الى أن "هذه المسألة تتعلق بمكونات العراق كافة وينبغي أن يتم الاتفاق عليه"، مشددا على أن "هذا الموضوع لا يقتصر فقط على جهة واحدة".

وقال "هناك اتفاق دولي بين أمريكا والعراق، وإذا أراد العراق الانسحاب منها فيتعين أن يكون ذلك وفق آلية، وان يبلغ أمريكا بالقرار مسبقا".

وأردف الحداد قائلا "هذا ليس من مهام عمل مجلس النواب لان الحكومة الاتحادية هي من أبرمت الاتفاق وينبغي حاليا هي من تتخذ القرار حياله".

كانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قالت في وقت سابق إن الكتل الكوردستانية النيابية والسنة وبعض نواب الكتل الأخرى لن يشاركوا في جلسة اليوم.