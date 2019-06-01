العراق يحدد موقفه من التوتر الامريكي الإيراني: لن ننحاز

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء العراقي ثامر الغضبان اليوم الخميس إن العراق لن ينحاز إلى أي طرف وسط التوتر الحالي بالشرق الأوسط.

وجاء تعليق الغضبان متحدثا في لندن في وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف الغضبان وهو أيضا وزير النفط العراقي "لن ننحاز إلى بلدان بعينها أو نكون طرفا في تحالف ضد دول أخرى".

وتابع قائلا في مؤتمر بشأن نفط العراق تنظمه شركة (سي.دبليو.سي) إن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة بالشرق الأوسط، خاصة في خليج عمان "تشكل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة ولمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بحرية ودون انقطاع".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب الاخيرة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.

وزادت حدة التوتر خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إرسال واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.