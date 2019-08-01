العراق يتهم الكويت بـ"إحداث تغييرات جغرافية" في الحدود البحرية

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت صحيفة كويتية الثلاثاء أن العراق وجه شكوى الى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بـ"إحداث تغييرات جغرافية" في الحدود البحرية بين البلدين.

ويأتي هذا التحرك الذي ازعج الكويت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحسناً بعد سقوط نظام صدام حسن في 2003.

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية أن رسالة العراق الى مجلس الامن "تحرك مستغرب، لا يعكس أجواء التقارب في العلاقات الكويتية – العراقية".

وأضافت أن الرسالة ارسلت الى مجلس الأمن في السابع من آب اغسطس واتهمت بغداد فيها الكويت "تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها إن "المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالباً تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس".

وبحسب الصحيفة فقد طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته "قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق".

واعتبرت الرسالة أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت "يعد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي".

وذكرت الصحيفة أن الحكومة العراقية لوّحت في رسالتها لمجلس الأمن إلى أن "استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغيّر من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".

ونسبت الصحيفة الى مسؤول كويتي القول إنه "في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين".

واضاف أن "الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993".

وأضاف أن موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي "الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي".

وقال المسؤول الكويتي إنه كان يأمل "لو لم يعمم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن"، مؤكداً ان منشأة (فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً".