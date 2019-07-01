الكنيسة السريانية تبرق مهنئةً مسرور بارزاني بـ"المهمة النبيلة"

وأضاف أفرام الثاني "باسمنا الشخصي وبالنيابة عن كنيستنا السريانية الارثوذكسية في اقليم كوردستان العراق، نتقدم بأحر التهاني واطيب الاماني، آملين، ان يكلل الرب جهودكم بالنجاح وخاصة بالحفاظ على امن واستقرار الاقليم في خضم الازمات التي تعصف بالمنطقة من كل حدب وصوب".

ومنح برلمان اقليم كوردستان الاسبوع الماضي، ثقته لمسرور بارزاني الذي قال بدوره إن حكومته الائتلافية ستمثل حقبة اصلاحية جديدة للإقليم.

وإغناطيوس أفرام الثاني هو بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. ولد في مدينة القامشلي في 3 أيار مايو 1965 لأسرة سريانية أرثوذكسية والتحق بمعهد مار أفرام السرياني اللاهوتي. انتخب بطريركاً للكرسي الأنطاكي الرسولي ورئيساً أعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية حيث فاز بأغلبية ساحقة لأصوات المجمع المقدس. حيث أطلق عليه اسم أغناطيوس بحسب العادة الجارية في تلك الكنيسة بأن يسمى البطريرك أغناطيوس.